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  • Главные новости дня. Де Дзерби отказал «Спартаку», «Зенит» интересуется Фоминым и Гонсалесом

Главные новости дня. Де Дзерби отказал «Спартаку», «Зенит» интересуется Фоминым и Гонсалесом

24 декабря 2020, 23:14
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Мортус
1608872342
Дзерби в "Спартак"? Вы что, смеётесь что ли?))
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