Главные новости дня. Де Дзерби отказал «Спартаку», «Зенит» интересуется Фоминым и Гонсалесом

La Gazzetta dello Sport: тренер «Сассуоло» Де Дзерби отказал «Спартаку». Ему предлагали увеличить зарплату втрое

Николич продолжит тренировать «Локомотив», несмотря на смену руководства

L’Equipe: «ПСЖ» уволил Тухеля. Команду возглавит Покеттино

Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените»

«СДЗД»: «Зенит» хочет купить полузащитника «Динамо» Фомина

«Призрак». Gazzetta dello Sport признала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

«РБ-Спорт»: Федун и Гинер могут попасть в исполком РФС по президентской квоте

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова