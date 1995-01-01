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    Гомес хочет перейти из «Аталанты» в «Милан» и «Интер»

    Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес, вероятнее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, пишет Goal.

    У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В матче предпоследнего тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» специалист попросил аргентинца поменять привычную позицию на поле и сместиться на правый фланг полузащиты, однако игрок отказался. Это стало одной из причин конфликта с тренером.

    Нападающий хочет перейти в «Милан» либо «Интер», также на него претендуют «ПСЖ» и «Лацио».

    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл 10 матчей, забив четыре мяча и сделав два ассиста.
    • Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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