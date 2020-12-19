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    Главные новости дня. Кокорин может перейти в «Фиорентину» или «Сочи», «Вест Хэм» рассматривает Крала

    Матч с «Зенитом» стал для «Спартака» 500-м в РПЛ при Федуне. Команда по очкам за этот период занимает третье место.

    Ибрагимович получил новую травму и пропустит еще четыре игры.

    «Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина.

    «Вест Хэм» может в январе купить Крала у «Спартака».

    22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена.

    «СЭ»: «Спартак» хочет сохранить Ещенко и Реброва до 2022 года.

    El Chiringuito TV: Моуринью позвал Модрича в «Тоттенхэм».

    Кокорин может вернуться в «Сочи».

    Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется».

    Примера. «Барселона» и «Валенсия» обменялись двумя голами, Черышев провел 90 минут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2020 23:20
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