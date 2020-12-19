Главные новости дня. Кокорин может перейти в «Фиорентину» или «Сочи», «Вест Хэм» рассматривает Крала

Матч с «Зенитом» стал для «Спартака» 500-м в РПЛ при Федуне. Команда по очкам за этот период занимает третье место.

Ибрагимович получил новую травму и пропустит еще четыре игры.

«Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина.

«Вест Хэм» может в январе купить Крала у «Спартака».

22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена.

«СЭ»: «Спартак» хочет сохранить Ещенко и Реброва до 2022 года.

El Chiringuito TV: Моуринью позвал Модрича в «Тоттенхэм».

Кокорин может вернуться в «Сочи».

Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется».

Примера. «Барселона» и «Валенсия» обменялись двумя голами, Черышев провел 90 минут.