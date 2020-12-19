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    Sport24: Кокорин может вернуться в «Сочи»

    «Сочи» заинтересован в возвращении нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    По информации Sport24, сочинцы готовы предложить 29-летнему футболисту условия, близкие к тем, что у него сейчас в московском клубе.

    Цель «Сочи» – попадание в еврокубки по итогам сезона. В клубе рассчитывают, что форвард согласится вернуться, поскольку теперь командой решаются более амбициозные турнирные задачи.

    Сам Кокорин ждет решения по будущему Доменико Тедеско в «Спартаке». Как и сообщалось ранее, в случае ухода немца игрок может остаться.

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    Источник: Sport24

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