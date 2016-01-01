Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Аталанта» намерена бесплатно подписать игрока «Шахтера» Коваленко

    Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, скорее всего, продолжит карьеру в «Аталанте».

    Контракт 24-летнего футболиста с донецким клубом истекает летом, и хавбек отказывается его продлевать.

    По информации Tuttomercatoweb, «Аталанта» хочет зимой заключить с украинцем предварительное соглашение, а по окончании сезона подписать его бесплатно.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81535
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru