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France Footbal признал Коллину лучшим арбитром всех времен

16 декабря 2020, 19:27
3

Бывший рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина был признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.

«Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1988 году и до завершения карьеры в 2005-м Коллина писал историю футбола», – цитирует журнал La Gazzetta dello Sport.

В число лучших рефери France Footbal также внес англичан Кена Астона и Ховарда Уэбба, немца Маркуса Мерка и француженку Стефани Фраппар.

  • Коллина обслуживал финалы чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов в 1999 году.

  • С 1998 по 2003 год он признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1608139921
ну тут в коем веке согласен с ними
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Plyash
1608144391
Да,мало того,что Коллина был просто колоритный мужик со своей блестящей головой,он ещё и судья был блестящий.Судья от бога. Здоровья тебе,Пьерлуиджи.
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Tsigan
1608144500
Человек совершивший грубейший косяк (евро 2000 Голландия Чехия 3:2) не может считаться лучшим. На ровном месте нарисовал пенальти и убил Чехию. Скандал был огромный. Кто помнит тот знает о чем речь.
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