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    France Footbal признал Коллину лучшим арбитром всех времен

    Бывший рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина был признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.

    «Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1988 году и до завершения карьеры в 2005-м Коллина писал историю футбола», – цитирует журнал La Gazzetta dello Sport.

    В число лучших рефери France Footbal также внес англичан Кена Астона и Ховарда Уэбба, немца Маркуса Мерка и француженку Стефани Фраппар.

    • Коллина обслуживал финалы чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов в 1999 году.

    • С 1998 по 2003 год он признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.12.2020 19:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1377

      Tsigan 10 часов назад

      Человек совершивший грубейший косяк (евро 2000 Голландия Чехия 3:2) не может считаться лучшим. На ровном месте нарисовал пенальти и убил Чехию. Скандал был огромный. Кто помнит тот знает о чем речь.

      0
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      Рейтинг: +4604

      playsh 10 часов назад

      Да,мало того,что Коллина был просто колоритный мужик со своей блестящей головой,он ещё и судья был блестящий.Судья от бога.
      Здоровья тебе,Пьерлуиджи.

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      Рейтинг: +1305

      DMитрий 10 часов назад

      Мля, Хy.йсаинов опять без награды остался.

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      Рейтинг: +3429

      InterMilLano1908 11 часов назад

      ну тут в коем веке согласен с ними

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      Рейтинг: +12324

      alarm 11 часов назад

      60 лет ему уже. а как будто вчера ещё судил.

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