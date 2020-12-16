France Footbal признал Коллину лучшим арбитром всех времен

Бывший рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина был признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.
«Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1988 году и до завершения карьеры в 2005-м Коллина писал историю футбола», – цитирует журнал La Gazzetta dello Sport.
В число лучших рефери France Footbal также внес англичан Кена Астона и Ховарда Уэбба, немца Маркуса Мерка и француженку Стефани Фраппар.
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Коллина обслуживал финалы чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов в 1999 году.
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С 1998 по 2003 год он признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Источник: La Gazzetta dello Sport