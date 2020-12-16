France Footbal признал Коллину лучшим арбитром всех времен

Бывший рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина был признан лучшим арбитром в истории футбола по версии журнала France Football.

«Когда заходит разговор о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1988 году и до завершения карьеры в 2005-м Коллина писал историю футбола», – цитирует журнал La Gazzetta dello Sport.

В число лучших рефери France Footbal также внес англичан Кена Астона и Ховарда Уэбба, немца Маркуса Мерка и француженку Стефани Фраппар.