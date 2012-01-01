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    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Сочи» – с «Динамо»

    Последний перед зимней паузой тур РПЛ стартует сегодня, 16 декабря. Откроется программа в Волгограде, где «Ротор» примет «Арсенал». Главный тренер Дмитрий Парфенов еще ни разу не побеждал с туляками.

    «Сочи» на своем поле примет «Динамо», а «Зенит»«Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ротор (Волгоград) – Арсенал (Тула)

    16 декабря, 18:00 по Москве

    Сочи – Динамо (Москва)

    16 декабря, 18:00 по Москве

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

    16 декабря, 20:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Уфа

    17 декабря, 18:00 по Москве

    Химки – Локомотив (Москва)

    17 декабря, 18:00 по Москве

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

    17 декабря, 20:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

    17 декабря, 20:00 по Москве

    Тамбов – Урал (Екатеринбург)

    18 декабря, 18:00 по Москве

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 30 минут назад

      Сочи и Зенит должны выиграть! Зенит в ЛЧ, Сочи в ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: -145

      Закат ЕдРа 2 часа назад

      Судьи, Вары, кабинеты. На потеху терпилойдам.
      наши фанаты это как туземцы в рабстве.
      Царь плохой, грабит, унижает народ. Но поддерживает клуб и уже туземцы рвут глотки. Получая победы со вкусом какашек бакланьих.

      0
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      Рейтинг: +7423

      alp 3 часа назад

      ну что, окропим снежок красненьким??? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      Январь 59 4 часа назад

      Спартаку сейчас не позавидуешь. Газизова уволили, Тедеско и его зам потеряли контроль над собой и похоже над командой тоже. А Зенит сейчас очень даже хорош. На своей арене смогут и порвать Спартак. Ростов тоже должен победить. #валераверим- сильно мотивирован на игру с ЦСКА. Сочи надеюсь сможет осилить динамовцев.

      0
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      Рейтинг: +7423

      alp > Январь 59 3 часа назад

      у спартака может быть только один козырь - физика. Зенит заметно подустал.. Если Богданыч угадает со временем и игроками замены, то, мы спартак сделаем.

      0
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      Рейтинг: +7

      fabo44 5 часов назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -2
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      Рейтинг: +1292

      Январь 59 > fabo44 4 часа назад

      30 ставок по 1000 р. Кэф 1.25. Зашло23 . итого 23×1.25=28750.поставили 30000 взяли 28.750. Минус полторы тысячи. Ты считать умеешь? Поставили шесть экспрессов по пять игр ни один не зашёл.

      2
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 6 часов назад

      Показали фильм на Премьере о противостоянии Зенита и Спартака. Так вот, в 10-гг выложили все победы свиней, а их было две, и 2 победы Зенита. Я от хохота живот надорвал. Ну ты, Кикнадзе, даешь!

      0
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      Рейтинг: +43791

      portero 8 часов назад

      Краснодару, Ростову и Сочи удачи. Надо соседям хозявам и нам побеждать.

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