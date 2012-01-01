⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Сочи» – с «Динамо»

Сочи и Зенит должны выиграть! Зенит в ЛЧ, Сочи в ЛЕ!
Последний перед зимней паузой тур РПЛ стартует сегодня, 16 декабря. Откроется программа в Волгограде, где «Ротор» примет «Арсенал». Главный тренер Дмитрий Парфенов еще ни разу не побеждал с туляками.
«Сочи» на своем поле примет «Динамо», а «Зенит» – «Спартак».
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Ротор (Волгоград) – Арсенал (Тула)
16 декабря, 18:00 по Москве
16 декабря, 18:00 по Москве
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)
16 декабря, 20:00 по Москве
17 декабря, 18:00 по Москве
17 декабря, 18:00 по Москве
Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)
17 декабря, 20:00 по Москве
Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)
17 декабря, 20:00 по Москве
18 декабря, 18:00 по Москве