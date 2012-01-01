⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Сочи» – с «Динамо»

Последний перед зимней паузой тур РПЛ стартует сегодня, 16 декабря. Откроется программа в Волгограде, где «Ротор» примет «Арсенал». Главный тренер Дмитрий Парфенов еще ни разу не побеждал с туляками.

«Сочи» на своем поле примет «Динамо», а «Зенит» – «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ротор (Волгоград) – Арсенал (Тула)

16 декабря, 18:00 по Москве

Сочи – Динамо (Москва)

16 декабря, 18:00 по Москве

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

16 декабря, 20:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Уфа

17 декабря, 18:00 по Москве

Химки – Локомотив (Москва)

17 декабря, 18:00 по Москве

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

17 декабря, 20:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

17 декабря, 20:00 по Москве

Тамбов – Урал (Екатеринбург)

18 декабря, 18:00 по Москве

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