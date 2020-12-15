Главные новости дня. Кокорин не сыграет с «Зенитом», КДК отложил решение по делу Тедеско

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2020 23:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: -408

      net zenit1967 16 часов назад

      Я ВЕРЮ ЗАВТРА СПАРТАК ЗЕНИТ НАТЯНЕТ,А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ!!!

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      Рейтинг: +1013

      нейтральныйкакникто > net zenit1967 11 часов назад

      Без обиды-и Спартаку и Зениту наплевать во что ты веришь.Им также наплевать и на то , что я думаю , а я думаю что будут пасы и навесы на рукоблуда, тот будет имитировать огромное желание забить.На бровке Семак нервно глотать жидкость из бутылочки. Спартак в свою очередь будет имитировать желание победить, а на бровке прыгать клоун Тедеско.Футбола как токового мы не увидим.....

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