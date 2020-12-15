Главные новости дня. Кокорин не сыграет с «Зенитом», КДК отложил решение по делу Тедеско

Я ВЕРЮ ЗАВТРА СПАРТАК ЗЕНИТ НАТЯНЕТ,А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ!!!
«Тоттенхэм», «Милан», «Ньюкасл» и «Бешикташ» интересуются Барриосом
«Любишь медок – люби и холодок». Ещенко анонсировал игру с «Зенитом» пословицами из «Брата»
КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации
Дюков стал кандидатом на должность президента РФС
«Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу
«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»
ЭСК: судья правильно не назначил два пенальти в ворота «Сочи»
Кокорин не сыграет с «Зенитом»
Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»
«Зенит» не проигрывает при Карасеве в Санкт-Петербурге – в 16 матчах у команды 12 побед