Главные новости дня. Кокорин не сыграет с «Зенитом», КДК отложил решение по делу Тедеско

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«Любишь медок – люби и холодок». Ещенко анонсировал игру с «Зенитом» пословицами из «Брата»

КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации

Дюков стал кандидатом на должность президента РФС

«Чемпионат»: Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом», КДК отложил решение по его делу

«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

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Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»

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