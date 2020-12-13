Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси подвергся нападению грабителей. Это случилось во время похорон спортсмена, которые проходили в Виченце.

Украдены личные вещи, часы Росси. Пропажу заметила жена итальянца, вернувшись с похорон. Полиция начала расследование.