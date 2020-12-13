Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

Зашквар...
Всё это из за денег?
Хуже только... ну не знаю... подтасовка наших голосов на выборах членами избирательных комиссий из за боязни потерять рабочее место....в школе...
Чтобы у них у всех...РУКИ ОТСОХЛИ!
Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси подвергся нападению грабителей. Это случилось во время похорон спортсмена, которые проходили в Виченце.
Украдены личные вещи, часы Росси. Пропажу заметила жена итальянца, вернувшись с похорон. Полиция начала расследование.
- Росси – лучший бомбардир ЧМ-1982 с 6 голами.
- В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».
- Он умер в среду в возрасте 64 лет.