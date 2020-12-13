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    Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

    Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси подвергся нападению грабителей. Это случилось во время похорон спортсмена, которые проходили в Виченце.

    Украдены личные вещи, часы Росси. Пропажу заметила жена итальянца, вернувшись с похорон. Полиция начала расследование.

    • Росси – лучший бомбардир ЧМ-1982 с 6 голами.
    • В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».
    • Он умер в среду в возрасте 64 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    13.12.2020 09:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3264

      solodealer 13 декабря, 18:09

      Зашквар...
      Всё это из за денег?
      Хуже только... ну не знаю... подтасовка наших голосов на выборах членами избирательных комиссий из за боязни потерять рабочее место....в школе...
      Чтобы у них у всех...РУКИ ОТСОХЛИ!

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    • ...
      Рейтинг: +10947

      Cules2013 13 декабря, 12:43

      никаких принципов...

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