Главные новости утра. ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года, Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4529

      playsh 26 минут назад

      Ну и правильно,успеет добежать до Канадской,простите-с, до Белорусской границы.

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