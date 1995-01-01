Главные новости утра. ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года, Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Ну и правильно,успеет добежать до Канадской,простите-с, до Белорусской границы.
«Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера
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ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы
Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ