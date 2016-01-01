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    ⚽ РПЛ. «Химки» сыграют с «Арсеналом»

    Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур РПЛ.

    В единственном матче дня «Химки» примут на своем поле тульский «Арсенал». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Химки – Арсенал (Тула)

    11 декабря, 19:00 мск

    Ротор (Волгоград) – Уфа

    12 декабря, 14:00 мск

    Сочи – Спартак (Москва)

    12 декабря, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

    12 декабря, 19:30 мск

    Тамбов – Рубин (Казань)

    13 декабря, 14:00 мск

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    13 декабря, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    13 декабря, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    13 декабря, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1439

      geroin161 1 минуту назад

      С детства за Химки и Арсенал)

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