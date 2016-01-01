⚽ РПЛ. «Химки» сыграют с «Арсеналом»

С детства за Химки и Арсенал)
Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур РПЛ.
В единственном матче дня «Химки» примут на своем поле тульский «Арсенал». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
11 декабря, 19:00 мск
12 декабря, 14:00 мск
12 декабря, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)
12 декабря, 19:30 мск
13 декабря, 14:00 мск
Краснодар – Локомотив (Москва)
13 декабря, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
13 декабря, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
13 декабря, 19:00 мск