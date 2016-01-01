⚽ РПЛ. «Химки» сыграют с «Арсеналом»

Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур РПЛ.

В единственном матче дня «Химки» примут на своем поле тульский «Арсенал». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Химки – Арсенал (Тула)

11 декабря, 19:00 мск

Ротор (Волгоград) – Уфа

12 декабря, 14:00 мск

Сочи – Спартак (Москва)

12 декабря, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

12 декабря, 19:30 мск

Тамбов – Рубин (Казань)

13 декабря, 14:00 мск

Краснодар – Локомотив (Москва)

13 декабря, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

13 декабря, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

13 декабря, 19:00 мск

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