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    «Милан», «Тоттенхэм», «МЮ» – среди возможных соперников «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

    Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева при жеребьевке будет несеяной.

    Соперником «Краснодара» может стать одна из сеяных команд: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Аякс», ПСВ (оба – Голландия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба – Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Милан», «Наполи», «Рома» (все – Италия) или «Рейнджерс» (Шотландия).

    Украинский «Шахтер» также попал в число сеяных команд, но не сможет сыграть с «Краснодаром» по политическим причинам.

    • Сеяные команды играют ответные матчи дома.
    • Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.
    • «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: сайт УЕФА

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