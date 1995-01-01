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    Milli Gazete: ЦСКА возобновил интерес к нападающему Оньекуру

    ЦСКА интересуется вингером «Монако» Генри Оньекуру.

    Игрок был близок к возвращению в «Галатасарай», однако московский клуб вмешался в борьбу за нигерийца и нарушил планы стамбульцев. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим возмущен ситуацией и намерен лично поговорить с Оньекуру о трансфере.

    В июле 2019 года агент футболиста сообщал, что ЦСКА делал предложение о переходе нападающего.

    • Оньекуру провел в этом сезоне Лиги 1 четыре игры, отметившись голевой передачей.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Milli Gazete

    Турецкая газета. Издается с 1973 года.

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