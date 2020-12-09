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    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Сорокин: «В российском футболе расизм побежден. На Евро будем достойно себя вести»

    Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербург, не видит проблем с расизмом в России. В качестве примера он привел чемпионат мира-2018.

    «В нашем футболе такие явления удалось победить, мы можем смело сказать, что во время чемпионата мира вели себя достойно, так же будем вести себя на Евро-2020», – заверил Сорокин.

    • Накануне из-за расизма пришлось прервать матч Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул».
    • Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018.
    • Евро-2020 стартует в июне.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3376

      Puddle 23 минуты назад

      Глушаков с зулусами пару-тройку лет назад постоянно побеждали расизм в парилке. Гы-гы-гы

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