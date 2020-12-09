Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Сорокин: «В российском футболе расизм побежден. На Евро будем достойно себя вести»

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербург, не видит проблем с расизмом в России. В качестве примера он привел чемпионат мира-2018.
«В нашем футболе такие явления удалось победить, мы можем смело сказать, что во время чемпионата мира вели себя достойно, так же будем вести себя на Евро-2020», – заверил Сорокин.
- Накануне из-за расизма пришлось прервать матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул».
- Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018.
- Евро-2020 стартует в июне.
Источник: «Р-Спорт»