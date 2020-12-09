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  • Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Сорокин: «В российском футболе расизм побежден. На Евро будем достойно себя вести»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Сорокин: «В российском футболе расизм побежден. На Евро будем достойно себя вести»

9 декабря 2020, 23:15
5

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербург, не видит проблем с расизмом в России. В качестве примера он привел чемпионат мира-2018.

«В нашем футболе такие явления удалось победить, мы можем смело сказать, что во время чемпионата мира вели себя достойно, так же будем вести себя на Евро-2020», – заверил Сорокин.

  • Накануне из-за расизма пришлось прервать матч Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул».
  • Сорокин возглавлял оргкомитет и ЧМ-2018.
  • Евро-2020 стартует в июне.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Урия Гип 2
1607576724
А н@гры всё наглее и наглее.
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paracetamol
1607582591
Сорокин, а лично вы ч-ж ботинки лизать будете?
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gennadiy
1607607495
Еще бы бедность в стране победили и медицыну на нормальный уровень подняли,можно было бы олимпиад штук 10 провести...
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mutabor0992
1607624682
Ты дядя это...того...За всех не расписывайся!Говори за себя.
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