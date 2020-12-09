Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Сорокин: «В российском футболе расизм побежден. На Евро будем достойно себя вести»

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербург, не видит проблем с расизмом в России. В качестве примера он привел чемпионат мира-2018.

«В нашем футболе такие явления удалось победить, мы можем смело сказать, что во время чемпионата мира вели себя достойно, так же будем вести себя на Евро-2020», – заверил Сорокин.