Главные новости дня. Сборная России узнала соперников по квалификации ЧМ-2022, «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ

Президент ФНЛ Ефремов подал в отставку
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Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в «Локомотив»
Сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Другие результаты жеребьевки здесь.
РПЛ. «Сочи» победил «Ахмат» и поднялся на седьмое место
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Источник: «Бомбардир»