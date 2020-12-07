Главные новости дня. Сборная России узнала соперников по квалификации ЧМ-2022, «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ

Президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

Левандовски – лучший игрок года по версии FourFourTwo

CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года

Полузащитник «Колона» Фариас может перейти в «Спартак»

Халк ушел из «Шанхай СИПГ»

Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в «Локомотив»

Сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Другие результаты жеребьевки здесь.

РПЛ. «Сочи» победил «Ахмат» и поднялся на седьмое место

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Фанаты «Барселоны» освистали Роналду