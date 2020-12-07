Примера. «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» потеряли очки, «Гранада» и «Уэска» забили шесть голов на двоих

В воскресенье состоялись четыре матча 12-го тура испанской Примеры.

Только «Бетис» в этот день смог победить – севильцы взяли верх над «Осасуной».

В остальных играх были зафиксированы ничьи. В частности, потеряли очки идущие в топ-4 «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Гранада – Уэска – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Рико, 21; 1:1 – Суарес, 43; 1:2 – Гарсия, 49; 1:3 – Оказаки, 82; 2:3 – Молина, 88; 3:3 – Санчес, 90.

Осасуна – Бетис – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 76; 0:2 – Миранда, 90+1.

Вильярреал – Эльче – 0:0 (0:0)

Алавес – Реал Сосьедад – 0:0 (0:0)

Удаление: Батталья, 61 – нет.

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