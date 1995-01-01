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    Примера. «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» потеряли очки, «Гранада» и «Уэска» забили шесть голов на двоих

    В воскресенье состоялись четыре матча 12-го тура испанской Примеры.

    Только «Бетис» в этот день смог победить – севильцы взяли верх над «Осасуной».

    В остальных играх были зафиксированы ничьи. В частности, потеряли очки идущие в топ-4 «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Гранада – Уэска – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рико, 21; 1:1 – Суарес, 43; 1:2 – Гарсия, 49; 1:3 – Оказаки, 82; 2:3 – Молина, 88; 3:3 – Санчес, 90.

    Осасуна – Бетис – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Иглесиас, 76; 0:2 – Миранда, 90+1.

    Вильярреал – Эльче – 0:0 (0:0)

    Алавес – Реал Сосьедад – 0:0 (0:0)

    Удаление: Батталья, 61 – нет.

    Календарь Примеры

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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