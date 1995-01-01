⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» – с «Ротором», «Зенит» – с «Уралом»

Сегодня, 5 декабря, стартует 17-й тур российской Премьер-лиги.

Откроют игровой день «Локомотив» и «Рубин», далее «Спартак» примет «Тамбов», а в 19:00 мск начнутся сразу два матча: «Краснодар» – «Ротор» и «Зенит» – «Урал».

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

5 декабря, 14:00 мск

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Спартак (Москва) – Тамбов

5 декабря, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Ротор (Волгоград)

5 декабря, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)

5 декабря, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа

6 декабря, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

6 декабря, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Химки

6 декабря, 19:00 мск

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Сочи – Ахмат (Грозный)

7 декабря, 19:00 мск

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