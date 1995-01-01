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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» – с «Ротором», «Зенит» – с «Уралом»

    Сегодня, 5 декабря, стартует 17-й тур российской Премьер-лиги.

    Откроют игровой день «Локомотив» и «Рубин», далее «Спартак» примет «Тамбов», а в 19:00 мск начнутся сразу два матча: «Краснодар»«Ротор» и «Зенит»«Урал».

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

    5 декабря, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Тамбов

    5 декабря, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ротор (Волгоград)

    5 декабря, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)

    5 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа

    6 декабря, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    6 декабря, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Химки

    6 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ахмат (Грозный)

    7 декабря, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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