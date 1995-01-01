⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» – с «Ротором», «Зенит» – с «Уралом»

Сегодня, 5 декабря, стартует 17-й тур российской Премьер-лиги.
Откроют игровой день «Локомотив» и «Рубин», далее «Спартак» примет «Тамбов», а в 19:00 мск начнутся сразу два матча: «Краснодар» – «Ротор» и «Зенит» – «Урал».
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
5 декабря, 14:00 мск
5 декабря, 16:30 мск
5 декабря, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)
5 декабря, 19:00 мск
6 декабря, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)
6 декабря, 16:30 мск
6 декабря, 19:00 мск
7 декабря, 19:00 мск