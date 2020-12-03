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    «Барселона» отложила выплату игрокам зарплаты за январь

    Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что в следующем месяце футболисты не получат зарплату.

    «Мы находимся в такой ситуации, что не можем выплатить деньги за январь. Зарплата будет отложена в том же порядке, что и другие выплаты. Например, бонусы за победы в турнирах. Эта ситуация волнует нас, но мы полны надежды», – сказал Тускетс.

    • «Барса» идет на седьмом месте в Примере.
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    Источник: Marca

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