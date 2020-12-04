«Барселона» отложила выплату игрокам зарплаты за январь

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что в следующем месяце футболисты не получат зарплату.

«Мы находимся в такой ситуации, что не можем выплатить деньги за январь. Зарплата будет отложена в том же порядке, что и другие выплаты. Например, бонусы за победы в турнирах. Эта ситуация волнует нас, но мы полны надежды», – сказал Тускетс.

«Барса» идет на седьмом месте в Примере.

24 января пройдут выборы нового президента клуба.

И.о. президента «Барселоны» Тускетс: «Месси было бы экономически выгодно продать прошлым летом»