Сегодня, 28 ноября, стартует 16-й тур российской Премьер-лиги.

Тройка призеров прошлого чемпионата – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» – проведут свои матчи на выезде против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата» соответственно. Еще в одной встрече игрового дня «Ростов» примет «Динамо».

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)

28 ноября, 14:00 мск

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Химки – Краснодар

28 ноября, 16:30 мск

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Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)

28 ноября, 19:00 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

28 ноября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Сочи

29 ноября, 12:00 мск

Уфа – Тамбов

29 ноября, 14:00 мск

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

29 ноября, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)

29 ноября, 19:00 мск

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