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    ⚽ РПЛ. «Зенит» в гостях сыграет с «Арсеналом», «Краснодар» – с «Химками», «Локо» – с «Ахматом», «Ростов» примет «Динамо»

    Сегодня, 28 ноября, стартует 16-й тур российской Премьер-лиги.

    Тройка призеров прошлого чемпионата – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» – проведут свои матчи на выезде против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата» соответственно. Еще в одной встрече игрового дня «Ростов» примет «Динамо».

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)

    28 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Краснодар

    28 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)

    28 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    28 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Сочи

    29 ноября, 12:00 мск

    Уфа – Тамбов

    29 ноября, 14:00 мск

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    29 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)

    29 ноября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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