Сегодня, 28 ноября, стартует 16-й тур российской Премьер-лиги.
Тройка призеров прошлого чемпионата – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» – проведут свои матчи на выезде против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата» соответственно. Еще в одной встрече игрового дня «Ростов» примет «Динамо».
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)
28 ноября, 14:00 мск
28 ноября, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)
28 ноября, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)
28 ноября, 19:00 мск
29 ноября, 12:00 мск
29 ноября, 14:00 мск
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)
29 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)
29 ноября, 19:00 мск