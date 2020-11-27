Главные новости дня. Жена Федуна может войти в руководство «Спартака», три игрока сборной России заболели коронавирусом

Гончаренко: «Почему клубы РПЛ не знают, что делать в еврокубках? Мы пожинаем плоды работы Бердыева».

«Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак».

«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака».

Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you».

«Чемпионат»: увольнение Газизова обойдется «Спартаку» в 3 миллиона.

Форвард «Аякса» Тадич – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?».

Черышев заразился коронавирусом.

Metaratings: у Оздоева выявлен коронавирус. Он пропустит матчи с «Арсеналом» и «Брюгге».

Алексей Миранчук заболел коронавирусом.