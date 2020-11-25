Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Главные новости дня. Умер Диего Марадона, Черчесов угрожал журналисту во время интервью

    Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать».

    Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии».

    Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз.

    Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком».

    Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение».

    Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

    ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером».

    «СЭ»: Попов утвержден на пост спортивного директора «Спартака».

    Sports.ru: Черчесов во время интервью угрожал Казанскому «дать в ***».

    Умер Диего Марадона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2020 23:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80739
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru