Главные новости дня. Умер Диего Марадона, Черчесов угрожал Казанскому во время интервью

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2020 23:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +253

      stop 26 ноября 2020, 11:39

      В статье слишком много про федуна !

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 26 ноября 2020, 01:35

      Что мы знаем о Марадоне?
      Классный игрок - это факт!
      Забавный живчик!
      2 противоположных гола с Англией ,2ой - Шедевр.
      И еще бездарная игра Наполи со Спартаком в Москве.
      Вечная память!

      -1
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      Рейтинг: +95

      саня ле > alex1951 26 ноября 2020, 02:09

      может это уровень Спартака на то время а не бездарность Наполи.
      А память о Диего будет вечной это неоспоримо.

      2
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      Рейтинг: +433

      black and yellow 26 ноября 2020, 00:59

      черчесов пустое место

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      Рейтинг: +14495

      playsh > black and yellow 26 ноября 2020, 01:46

      Черчесов гадость.

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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > playsh 26 ноября 2020, 09:17

      может его Дзюбинья покусал ...

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