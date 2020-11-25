Главные новости дня. Умер Диего Марадона, Черчесов угрожал Казанскому во время интервью

Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать».

Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии».

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз.

Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком».

Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение».

Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером».

«СЭ»: Попов утвержден на пост спортивного директора «Спартака».

Sports.ru: Черчесов во время интервью угрожал Казанскому «дать в ***».

Умер Диего Марадона.