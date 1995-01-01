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    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен игрой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, форварда ЦСКА Федора Чалова и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука за национальную команду в ноябре.

    «Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорить и идти вперед. «Золотой актив» должен что-то делать.

    Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. По нему могу еще вот что сказать: его не было полтора года в сборной. Но сейчас он лучше, чем в те разы, когда его вызывали.

    Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает.

    У него было пять моментов, а у этих талантливых – сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился – и вы видите», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

    Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5101

      nik55 8 минут назад

      плохому танцору

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      Рейтинг: +246

      vavilon69 9 минут назад

      Скажи это в БАРСЕ или в ЮВЕ. Был дилетантом - так им и остался

      0
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      Рейтинг: +7155

      alp 14 минут назад

      такое ощущение, что он под тяжелыми наркотиками... сам бездарь, а туда же.... ушлепок, твою мать...

      0
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      Рейтинг: +16652

      silver29 16 минут назад

      Читаешь монологи Черчесова, а кажется что тексты ему Виталя Кличко пишет (((

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