Главные новости дня. Соболев перенес операцию на колене, российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивший 10 голов в 8 первых турах Серии А

Metaratings: «Локомотив» интересуется форвардом «Реймса» Диа

«Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века» по версии Globe Soccer. Иммобиле, Бензема и Гнабри претендуют на звание «Игрок года»

Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

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Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года. Он хочет помочь Пирло выиграть трофеи