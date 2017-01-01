Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Ибрагимович стал самым возрастным игроком, забившим десять голов в восьми первых турах Серии А

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии, сообщает Opta.

    39-летний швед стал самым возрастным футболистом, забившим десять голов в первых восьми турах Серии А.

    Он превзошел достижение Сильвио Пиолы, который добился аналогичного результата на старте сезона-1942/43 в 29-летнем возрасте.

    Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +352

      ab15488 40 минут назад

      Наши в 33 уже не могут играть (не хотят они всегда), а уж в 39, да ещё и рекорды ставить - *********!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41076

      MaxRnD 1 час назад

      МощА

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80697
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru