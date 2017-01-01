Ибрагимович стал самым возрастным игроком, забившим десять голов в восьми первых турах Серии А

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии, сообщает Opta.

39-летний швед стал самым возрастным футболистом, забившим десять голов в первых восьми турах Серии А.

Он превзошел достижение Сильвио Пиолы, который добился аналогичного результата на старте сезона-1942/43 в 29-летнем возрасте.

Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы