Ибрагимович стал самым возрастным игроком, забившим десять голов в восьми первых турах Серии А

Наши в 33 уже не могут играть (не хотят они всегда), а уж в 39, да ещё и рекорды ставить - *********!
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии, сообщает Opta.
39-летний швед стал самым возрастным футболистом, забившим десять голов в первых восьми турах Серии А.
Он превзошел достижение Сильвио Пиолы, который добился аналогичного результата на старте сезона-1942/43 в 29-летнем возрасте.
Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы