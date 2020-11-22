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    Дивеев – о травме: «Упал на шею и сломал нос. Через полчаса закружилась голова»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как получил травму в матче за сборную России против Сербии (0:5).

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    – Я чувствовал себя отлично. Виктор Михайлович спросил, готов ли я сыграть. Ответил, что готов.

    – Почему играли без маски, хотя на разминку вышли в ней?

    – В ней мне было некомфортно играть. Решил выйти так, как мне будет удобнее. Я в ней ничего не видел. Когда бил головой, то из-за маски удар отдавал в нос, и он начинал болеть. Поэтому перед выходом на поле я ее снял.

    – Что почувствовали при падении в матче с сербами?

    – При падении приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им объяснил: «Похоже, нос сломан». Но сказал, что игру продолжать могу. И все. Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Они ответили: «Давай ты не будешь играть, лучше побережем». Передали Черчесову, и он меня заменил.

    – Многие связали пропущенные голы с тем, что из-за травмы у вас были проблемы с координацией. Это так или травмы не сказывались на качестве игры?

    – Я не буду сваливать результат на то, что у меня что-то болело. Просто по игре казалось, что мы вышли неготовые. У меня ничего не болело. Все было почти нормально.

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    Источник: Sport24

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