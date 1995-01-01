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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Тамбов», «Зенит» – в гостях у «Ахмата», дерби «Спартака» и «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Арсеналом»

    Сегодня, 21 ноября, стартует 15-й тур российской Премьер-лиги.

    В субботу будут сыграны четыре матча. Сначала «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», затем «Зенит» на выезде встретится с «Ахматом», а в 19:00 мск одновременно начнутся два поединка в Москве: «Спартак»«Динамо» и «Локомотив»«Арсенал».

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Тамбов

    21 ноября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

    21 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

    21 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

    21 ноября, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Сочи

    22 ноября, 14:00 мск

    Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург)

    22 ноября, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Ростов

    22 ноября, 19:00 мск

    Уфа – Химки

    23 ноября, 17:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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