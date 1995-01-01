⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Тамбов», «Зенит» – в гостях у «Ахмата», дерби «Спартака» и «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Арсеналом»

Удачи ахмату и спартаку
Сегодня, 21 ноября, стартует 15-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу будут сыграны четыре матча. Сначала «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», затем «Зенит» на выезде встретится с «Ахматом», а в 19:00 мск одновременно начнутся два поединка в Москве: «Спартак» – «Динамо» и «Локомотив» – «Арсенал».
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
21 ноября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)
21 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Динамо (Москва)
21 ноября, 19:00 мск
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)
21 ноября, 19:00 мск
22 ноября, 14:00 мск
Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург)
22 ноября, 16:30 мск
22 ноября, 19:00 мск
23 ноября, 17:00 мск