⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Тамбов», «Зенит» – в гостях у «Ахмата», дерби «Спартака» и «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 21 ноября, стартует 15-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу будут сыграны четыре матча. Сначала «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», затем «Зенит» на выезде встретится с «Ахматом», а в 19:00 мск одновременно начнутся два поединка в Москве: «Спартак» – «Динамо» и «Локомотив» – «Арсенал».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Тамбов

21 ноября, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

21 ноября, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

21 ноября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

21 ноября, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Сочи

22 ноября, 14:00 мск

Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург)

22 ноября, 16:30 мск

Рубин (Казань) – Ростов

22 ноября, 19:00 мск

Уфа – Химки

23 ноября, 17:00 мск

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