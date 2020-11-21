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  • Директор по коммуникациям ЧМ-2022: «Россия феноменально провела ЧМ-2018, подняла планку»

Директор по коммуникациям ЧМ-2022: «Россия феноменально провела ЧМ-2018, подняла планку»

21 ноября 2020, 00:30
4

Фатма аль-Нуаими, директор по коммуникациям чемпионата мира-2022, оценила проведение турнира в 2018 году в России. По ее словам, организация была феноменальной.

«Россия хорошо справилась с критикой прессы, давлением медиа, которое было перед турниром. Наша ситуация похожа на российскую, мы тоже сталкиваемся с потоком критики. Мы хотим успешно провести турнир и изменить отношение к стране и региону.

Мы переняли большой опыт у России, например, фан-зоны. То, что сделала Россия, – это феноменально. Россия подняла планку в организации чемпионатов мира по футболу.

Каждый, кто был в России, наслаждался проведенным временем. FAN ID очень хорошо был продуман в России – это одна из идей, которую мы также развиваем и планируем применить на нашем чемпионате мира.

У нас были делегации на Олимпиаде в Лондоне, чемпионатах мира по футболу в Бразилии и России. Мы хорошо взаимодействуем с различными футбольными ассоциациями, нам дали много уроков по организации турнира, мы многому научились. В следующем году мы будем изучать опыт Японии на Олимпиаде», – сказала аль-Нуаими ТАСС.

  • 22-й чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Будет задействовано 5 городов и 8 стадионов.
  • В квалификации в общей сложности примут участие 210 сборных.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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paracetamol
1605943904
Водяры и пивца у вас нет, вот в чем проблема, а у нас - завались!
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Иван Петров 1986
1605948518
А сколько бабла зазря угробили.
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bzfar
1605952588
Планку проведения подняла, а планку игры опустила
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Hektor 84
1605963782
Ну да наши чинуши за счет народа настроили стадионов! А теперь половина из них простаивает. Теперь еще бюджетное бабло уходит на их содержание.
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