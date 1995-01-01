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    Директор по коммуникациям ЧМ-2022: «Россия феноменально провела ЧМ-2018, подняла планку»

    Фатма аль-Нуаими, директор по коммуникациям чемпионата мира-2022, оценила проведение турнира в 2018 году в России. По ее словам, организация была феноменальной.

    «Россия хорошо справилась с критикой прессы, давлением медиа, которое было перед турниром. Наша ситуация похожа на российскую, мы тоже сталкиваемся с потоком критики. Мы хотим успешно провести турнир и изменить отношение к стране и региону.

    Мы переняли большой опыт у России, например, фан-зоны. То, что сделала Россия, – это феноменально. Россия подняла планку в организации чемпионатов мира по футболу.

    Каждый, кто был в России, наслаждался проведенным временем. FAN ID очень хорошо был продуман в России – это одна из идей, которую мы также развиваем и планируем применить на нашем чемпионате мира.

    У нас были делегации на Олимпиаде в Лондоне, чемпионатах мира по футболу в Бразилии и России. Мы хорошо взаимодействуем с различными футбольными ассоциациями, нам дали много уроков по организации турнира, мы многому научились. В следующем году мы будем изучать опыт Японии на Олимпиаде», – сказала аль-Нуаими ТАСС.

    • 22-й чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
    • Будет задействовано 5 городов и 8 стадионов.
    • В квалификации в общей сложности примут участие 210 сборных.

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    Источник: ТАСС

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