Директор по коммуникациям ЧМ-2022: «Россия феноменально провела ЧМ-2018, подняла планку»

Фатма аль-Нуаими, директор по коммуникациям чемпионата мира-2022, оценила проведение турнира в 2018 году в России. По ее словам, организация была феноменальной.

«Россия хорошо справилась с критикой прессы, давлением медиа, которое было перед турниром. Наша ситуация похожа на российскую, мы тоже сталкиваемся с потоком критики. Мы хотим успешно провести турнир и изменить отношение к стране и региону.

Мы переняли большой опыт у России, например, фан-зоны. То, что сделала Россия, – это феноменально. Россия подняла планку в организации чемпионатов мира по футболу.

Каждый, кто был в России, наслаждался проведенным временем. FAN ID очень хорошо был продуман в России – это одна из идей, которую мы также развиваем и планируем применить на нашем чемпионате мира.

У нас были делегации на Олимпиаде в Лондоне, чемпионатах мира по футболу в Бразилии и России. Мы хорошо взаимодействуем с различными футбольными ассоциациями, нам дали много уроков по организации турнира, мы многому научились. В следующем году мы будем изучать опыт Японии на Олимпиаде», – сказала аль-Нуаими ТАСС.