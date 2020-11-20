Главные новости дня. «Тамбов» не исключил снятие с чемпионата, «Зенит» готов платить Халку 3 миллиона в год

Кокорин: «Николич – суперпорядочный и сильно переживает о «Локомотиве».

Соболев может не сыграть до конца года. Ему требуется операция на мениске.

Газизов – о связях «Спартака» с «Химками»: «Нас использовали, чтобы раскрутить «Химки».

Ребров – о Максименко: «Мальчик, который сидел за твоей спиной, вдруг выходит вместо тебя. Чудовищные ощущения».

Джикия: «Откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?».

A Bola: «Зенит» готов платить Халку вдвое больше, чем «Порту».

В «Тамбове» не исключили снятие с чемпионата из-за финансовых проблем.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым.

Газизов: «На «Спартаке» много кто паразитировал, но сейчас этого нет. Я на правильном пути, все будет хорошо».

Лодыгин: «Топ-3 вратаря России – Акинфеев, я, Шунин».