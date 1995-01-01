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    РПЛ: до конца года стадионы в Москве будут заполняться на 25%

    Власти Москвы разрешили проведение матчей РПЛ со зрителями. До конца 2020 года квота составит 25 процентов.

    «Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – уточнила лига.

    • В ближайшем туре в Москве состоится три матча.
    • Лидирует в чемпионате России ЦСКА.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 1,26 миллиона человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3169

      Гавроша 57 минут назад

      Зараженных будет еще больше, хорошо хоть не у нас!

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