РПЛ: до конца года стадионы в Москве будут заполняться на 25%

Власти Москвы разрешили проведение матчей РПЛ со зрителями. До конца 2020 года квота составит 25 процентов.

«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – уточнила лига.