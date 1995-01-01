Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Турция примет Россию в матче Лиги наций

    Сборная России сегодня, 15 ноября, проведет матч пятого тура лиги В Лиги наций против Турции. На этой неделе россияне уже успели провести товарищескую встречу с Молдавией (0:0).

    Россия из пяти проведенных против Турции матчей ни в одном не уступила (три ничьи, две победы).

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле, который начнется в 20:00 по Москве.
    • Россия лидирует в группе.
    • Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

    Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      sashadugzaeva 9 минут назад

      CEKC партнеров найти проще простого: регистрируйся и ищи по городу или по интересам, все бесплатно и анонимно и все хотят ceкca. вот ---- http://bit.do/amoro

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      yarik1_78 10 минут назад

      Турция при большом желании вынесет наших жопоногов по полной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14056

      vladimir-7 38 минут назад

      Турция приложит все силы, чтобы выиграть матч с Россией.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2185

      sobaka120982 > vladimir-7 25 минут назад

      Кто бы сомневался))))) а вот наши явно не хотят все усилия отдавать на поле((((( матч Молдовы этому пример- полное безразличие к игре(((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5062

      NewLife 44 минуты назад

      Трепещите турки ! Мы с самой Молдавией вничью сыграли !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13149

      derrik2000 1 час назад

      Ёпрст!
      Во дОжили!
      Перед матчем не с Германией, Францией, Испанией или даже, там, не с Голландией, а перед матчем с какой-то Турцией РОБКУЮ НАДЕЖДУ высказываем, что, мол, а вдруг не проиграем, вдруг всё хорошо сложится и даже ничейку зацепим, поскольку и состав сбродной России будет не такой как в товарищеском матче, и игроки покажут, что умеют и даже больше...
      Я, например, не буду тешить себя иллюзиями: проиграют так проиграют, сгоняют ничейку - так тому и быть. Значит повезло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      ySS 1 час назад

      Посмотрим, на чьей стороне будет фарт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      black and yellow > ySS 29 минут назад

      тут не в покер играют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9097

      JTherry 1 час назад

      с Турцией будет играть другой состав сборной, нежели с Молдовой, поэтому пожелаем парням удачи в игре... перед игрой ставки равные 50 на 50...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +611

      Lilipyt 1 час назад

      Сейчас из-за коронавируса игра будет при пустых трибунах и это нам на руку. У нас же боятся посторонний шум с трибун. Но к сожалению в сборной есть распиаренные новички, которые не видят ни чего страшного в том, что они сыграли в ничью с молдованами и они набираются опыта. Отсюда следует, что нам придется страдать пока им не исполнится 30 лет и тогда мы сможем насладится их игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10561

      Skull_Boy 1 час назад

      Тут правильней - Турция отымеет Россию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      kosmonaft 2 часа назад

      хрена вы свою страну срёте езжайте нахер в свою турцию и живите там

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru