На граффити с изображением Клоппа в Ливерпуле подрисовали пенис

Нам, судя по всему, теперь после Дзюбы, тут будут докладывать обо всех случаях, где у известных людей в речи, на фото или на граффити член будет почти в руке располагаться?
Вандалы испортили граффити в честь главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. На него подрисовали мужской половой орган, фото доступно ниже.
Граффити находится в центре Ливерпуля и появилось в 2018 году.
- «Ливерпуль» идет в АПЛ третьим.
- Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года, взял с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
- Его контракт действует до 2024 года.