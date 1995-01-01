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    На граффити с изображением Клоппа в Ливерпуле подрисовали пенис

    Вандалы испортили граффити в честь главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. На него подрисовали мужской половой орган, фото доступно ниже.

    Граффити находится в центре Ливерпуля и появилось в 2018 году.

    • «Ливерпуль» идет в АПЛ третьим.
    • Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года, взял с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
    • Его контракт действует до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Badges4TheMatch

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3146

      solodealer 21 минуту назад

      Нам, судя по всему, теперь после Дзюбы, тут будут докладывать обо всех случаях, где у известных людей в речи, на фото или на граффити член будет почти в руке располагаться?

      0
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      Рейтинг: +11427

      KLIM777 23 минуты назад

      да уж. вот это великое дело

      0
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      Рейтинг: +3146

      solodealer 24 минуты назад

      Озабоченные юные дрочуны при слове х...й и/или его изображении испытывают сексуальное перевозбуждение, которое кажется им счастьем))))
      В голове только ЭТО... Веде ЭТО пишут, рисуют, только об ЭТОМ думают и говорят)))
      Как правило, становятся пожизненными жертвами хитрожопых диифчонок, которые однажды берут их за ЭТО и крутят ТИМ по жизни, как хотят...

      0
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      Рейтинг: +980

      Олег1204 37 минут назад

      Этого лгтбшника дырявого не жалко

      0
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      Рейтинг: -1129

      Стыдно за зенит 48 минут назад

      Это Дрочуба сделал, чтобы внимание на Клоппа переключилось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      Kalida 49 минут назад

      простите, но зачем эта новость нужна в новостях о футболе?

      2
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      Рейтинг: -384

      alarm_иг 57 минут назад

      Как пенис на рожу шлюхиного сынка КеПейСоСника похож. Гыгы

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      Рейтинг: -1267

      Бoрат > alarm_иг 29 минут назад

      Да видел я его рожу , ну не похожа совсем , там просто вылитая жопа . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +2562

      Puddle 1 час назад

      Да просто никак забыть 7 - 0 на Энфилде не могут, вот и мстят....

      1
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      Рейтинг: -1267

      Бoрат > Puddle 30 минут назад

      А кому мстишь ты ? Кто из КБ так надругался над тобой ? Гыгыгы .

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