«Барселона» провела переговоры с представителями Голливуда. Кино может принести клубу 200 миллионов

«Барселона» продолжает искать новые источники заработка на фоне ухудшения финансового положения клуба из-за пандемии коронавируса.

По информации журналиста Сике Родригеса, боссы каталонского клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда и могут достичь соглашения о сотрудничестве с несколькими американскими кинокомпаниями.

«Барселона» рассчитывает заработать за счет кино 200 миллионов евро: 100 – от конкретного проекта, и столько же – от развития бизнеса в целом.