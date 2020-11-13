«Барселона» провела переговоры с представителями Голливуда. Кино может принести клубу 200 миллионов

«Барселона» продолжает искать новые источники заработка на фоне ухудшения финансового положения клуба из-за пандемии коронавируса.
По информации журналиста Сике Родригеса, боссы каталонского клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда и могут достичь соглашения о сотрудничестве с несколькими американскими кинокомпаниями.
«Барселона» рассчитывает заработать за счет кино 200 миллионов евро: 100 – от конкретного проекта, и столько же – от развития бизнеса в целом.
- Операционные доходы клуба за год упали на 192 миллиона евро (с 1047 до 855 миллионов), а убыток составил 97 миллионов.
- В «Барселоне» опасаются, что в 2021 году ситуация может ухудшиться.
Источник: твиттер Сике Родригеса
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