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    «Барселона» провела переговоры с представителями Голливуда. Кино может принести клубу 200 миллионов

    «Барселона» продолжает искать новые источники заработка на фоне ухудшения финансового положения клуба из-за пандемии коронавируса.

    По информации журналиста Сике Родригеса, боссы каталонского клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда и могут достичь соглашения о сотрудничестве с несколькими американскими кинокомпаниями.

    «Барселона» рассчитывает заработать за счет кино 200 миллионов евро: 100 – от конкретного проекта, и столько же – от развития бизнеса в целом.

    • Операционные доходы клуба за год упали на 192 миллиона евро (с 1047 до 855 миллионов), а убыток составил 97 миллионов.
    • В «Барселоне» опасаются, что в 2021 году ситуация может ухудшиться.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Сике Родригеса

    Журналист Cadena SER. Аудитория в твиттере - 50 тысяч читателей.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10784

      Cules2013 1 минуту назад

      весьма кстати

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