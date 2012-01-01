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    РПЛ: московские клубы будут согласовывать количество зрителей перед каждым туром

    Пресс-служба российской Премьер-Лиги прокомментировала новые ограничения при проведении матчей в Москве.

    «Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

    В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласование будет проходить перед каждым туром – результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.

    • Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5830

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Одного не пойму, в Питере 24 т. было на матче , там что нет короны , все болеющие только в Москве ??? Ох уж эти двойные стандарты.
      Спартака зае...ли за лишнюю сотню, в Подмосковье вообще без болел.
      Так примите как регламент по всей лиге 15-20 % и всем всё понятно.
      Хватит уже суки врать , когда надо было обнуление протащить и парад провести , страна резко выздоровела.

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      Рейтинг: +4893

      GoldPlayFIFARus9 > Alekxei Z. 9 минут назад

      24 тысячи из 67, это считай треть, а в Мск разрешена 50% посещаемость, что больше, чем в СПБ. Ты масштабы стадионов то сопоставляй.
      А вообще, я согласен, это просто цирк.

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