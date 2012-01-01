РПЛ: московские клубы будут согласовывать количество зрителей перед каждым туром

Одного не пойму, в Питере 24 т. было на матче , там что нет короны , все болеющие только в Москве ??? Ох уж эти двойные стандарты.
Спартака зае...ли за лишнюю сотню, в Подмосковье вообще без болел.
Так примите как регламент по всей лиге 15-20 % и всем всё понятно.
Хватит уже суки врать , когда надо было обнуление протащить и парад провести , страна резко выздоровела.
Пресс-служба российской Премьер-Лиги прокомментировала новые ограничения при проведении матчей в Москве.
«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласование будет проходить перед каждым туром – результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.
- Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.