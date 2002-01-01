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    Защитник «Вулверхэмптона» Килман не исключил, что будет играть за сборную Россию или Украины

    Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не исключил, что в будущем станет выступать за сборную России или Украины.

    По словам игрока, из-за его происхождения дверь в эти команды «остается открытой».

    «В юности я иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Родня со стороны отца вся переехала в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как может быть, но я все еще могу говорить на нем», – цитирует Килмана BBC.

    • В этом сезоне Килман сыграл 5 матчей в АПЛ, отдал один ассист.
    • Килман – гражданин Великобритании.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1004

      GreyDM 1 минуту назад

      Вопрос в другом: а позовут ли? У нас и так два натуралиста, у хохлов тоже двое, так что не факт, далеко не факт...

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      Рейтинг: +4210

      dinar7777dinar 17 минут назад

      ну если выбирать то у хохлов явно получше сборная будет !

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