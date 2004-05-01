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    Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» под угрозой срыва. В Дании нашли новый штамм коронавируса

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем» может не состояться, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, матч «Ливерпуля» в Дании находится под угрозой срыва из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Английский клуб может отправиться на игру, но по возвращению в Англию должен будет уйти на двухнедельный карантин.

    • Матч «Мидтьюлланд» – «Ливерпуль» должен состояться 9 декабря.
    • «Ливерпуль» лидирует в группе с девятью очками.
    • «Мидтьюлланд» – последний. Команда не набрала ни одного очка в трех матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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