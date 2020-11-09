Главные новости дня. Смолов может зимой покинуть «Локомотив», «Ювентус» хочет продать Роналду

Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

Sport.es: «Ювентус» хочет летом продать Роналду

Metaratings: Малком, Азмун и Дриусси могут сыграть с «Лацио»

Дзюба, Соболев и Сафонов – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мустурбацией

«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

Официально: Фати пропустит четыре месяца после операции колена

«Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром»

У защитника «Зенита» Кругового сомнительный тест на коронавирус