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    Главные новости дня. Погребняк не верит в чемпионские перспективы «Спартака», «Зенит» зимой может подписать Эктора Эрреру

    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча.

    «Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа про выборы в США.

    «Интер» хочет в январе подписать левого защитника и форварда. В шорт-листе – Милик и три игрока «Челси».

    «Атлетико» может продать Эрреру в «Зенит» за 6-8 миллионов.

    Каземиро и Азар заразились коронавирусом.

    «Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая.

    Тренер «Тамбова» Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию.

    Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2».

    Гасперини: «Миранчук – не приоритет в данный момент».

    Погребняк: «При всем уважении, «Спартак» не будет бороться за чемпионство».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 23:12
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