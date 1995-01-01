⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Уралом», «Арсенал» примет «Ротор», «Тамбов» встретится с «Ахматом»

Сегодня, 7 ноября, 14-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.

Сначала «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом», затем «Арсенал» в Туле примет «Ротор», а завершит игровой день встреча «Тамбова» и «Ахмата» в Саранске.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

7 ноября, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград)

7 ноября, 16:30 мск

Тамбов – Ахмат (Грозный)

7 ноября, 19:00 мск

Химки – Рубин (Казань)

8 ноября, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 ноября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

8 ноября, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

8 ноября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, (с пенальти), 86.

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