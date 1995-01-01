⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Уралом», «Арсенал» примет «Ротор», «Тамбов» встретится с «Ахматом»

на урале обещали приготовить свинину, ждём)
Сегодня, 7 ноября, 14-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.
Сначала «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом», затем «Арсенал» в Туле примет «Ротор», а завершит игровой день встреча «Тамбова» и «Ахмата» в Саранске.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
7 ноября, 14:00 мск
Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград)
7 ноября, 16:30 мск
7 ноября, 19:00 мск
8 ноября, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
8 ноября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
8 ноября, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар
8 ноября, 19:00 мск
Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, (с пенальти), 86.