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    ⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Уралом», «Арсенал» примет «Ротор», «Тамбов» встретится с «Ахматом»

    Сегодня, 7 ноября, 14-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.

    Сначала «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом», затем «Арсенал» в Туле примет «Ротор», а завершит игровой день встреча «Тамбова» и «Ахмата» в Саранске.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

    7 ноября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград)

    7 ноября, 16:30 мск

    Тамбов – Ахмат (Грозный)

    7 ноября, 19:00 мск

    Химки – Рубин (Казань)

    8 ноября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    8 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    8 ноября, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    8 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, (с пенальти), 86.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10495

      alarm 38 минут назад

      на урале обещали приготовить свинину, ждём)

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