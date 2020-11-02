Главные новости дня. Черчесов назвал состав сборной на ноябрьские матчи, Евро-2020 могут полностью провести в России

Sport24: сборная России в июне сыграет с Болгарией вместо Сербии

«Дженоа» и «Удинезе» летом интересовались форвардом «Краснодара» Шапи

Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией. Максименко, Чалов и Шапи – в заявке молодежки

«Давно не виделись». Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова в аэропорту Волгограда после матча с «Ротором»

Мирзов опубликовал фото Макрона с отпечатком ботинка на лице

Парфенов – новый главный тренер тульского «Арсенала»

11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом

Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России. В самой организации такой вариант не исключили

Роспотребнадзор не выявил нарушений на матче «Спартак» – «Ростов»