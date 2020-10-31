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  • Главные новости дня. РФС заинтересован в проведении матчей молодежного Евро-2021, «Барселоне» грозит банкротство

Главные новости дня. РФС заинтересован в проведении матчей молодежного Евро-2021, «Барселоне» грозит банкротство

31 октября 2020, 23:25

Foot Mercato: Неймар готов подписать с «ПСЖ» новый пятилетний контракт.

РФС подтвердил заинтересованность в проведении матчей молодeжного Евро-2021.

Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов.

В «Лацио» новые случаи заражения коронавирусом. В среду – матч ЛЧ с «Зенитом».

Примера. «Реал» разгромил «Уэску», Азар забил впервые за 392 дня.

Газизов: «В игре «Спартака» была пустота. Уверен, в следующем матче все будет намного лучше».

Карпин: «Посмотрел работу судьи Турбина в ФНЛ. Становится стыдно за таких людей».

Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано».

Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов».

Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна.

Источник: Бомбардир.ру
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