⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Арсенал», «Краснодар» – в гостях у «Ахмата», «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локо» встретится с «Сочи»

Вот Ростов сегодня покуражится!
Сегодня, 31 октября, стартует 13-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся четыре матча. Сначала в Казани «Рубин» встретится с «Арсеналом», затем в 16:30 мск начнутся поединки «Ахмат» – «Краснодар» и «Спартак» – «Ростов», а завершат игровой день «Сочи» и «Локомотив».
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)
31 октября, 14:00 мск
31 октября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
31 октября, 16:30 мск
31 октября, 19:00 мск
1 ноября, 12:00 мск
Химки – Зенит (Санкт-Петербург)
1 ноября, 14:00 мск
Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва)
1 ноября, 16:30 мск
1 ноября, 19:00 мск