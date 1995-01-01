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    ⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Арсенал», «Краснодар» – в гостях у «Ахмата», «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локо» встретится с «Сочи»

    Сегодня, 31 октября, стартует 13-й тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоятся четыре матча. Сначала в Казани «Рубин» встретится с «Арсеналом», затем в 16:30 мск начнутся поединки «Ахмат»«Краснодар» и «Спартак»«Ростов», а завершат игровой день «Сочи» и «Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

    31 октября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Краснодар

    31 октября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    31 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва)

    31 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Урал (Екатеринбург)

    1 ноября, 12:00 мск

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург)

    1 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва)

    1 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Динамо (Москва)

    1 ноября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3582

      Cleaner 20 минут назад

      Вот Ростов сегодня покуражится!

      0
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      Рейтинг: +472

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Ничего не предсказуемо. Черный день для ставочников

      0
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