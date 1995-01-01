⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Арсенал», «Краснодар» – в гостях у «Ахмата», «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локо» встретится с «Сочи»

Сегодня, 31 октября, стартует 13-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся четыре матча. Сначала в Казани «Рубин» встретится с «Арсеналом», затем в 16:30 мск начнутся поединки «Ахмат» – «Краснодар» и «Спартак» – «Ростов», а завершат игровой день «Сочи» и «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

31 октября, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Краснодар

31 октября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

31 октября, 16:30 мск

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Сочи – Локомотив (Москва)

31 октября, 19:00 мск

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Уфа – Урал (Екатеринбург)

1 ноября, 12:00 мск

Химки – Зенит (Санкт-Петербург)

1 ноября, 14:00 мск

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Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва)

1 ноября, 16:30 мск

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Тамбов – Динамо (Москва)

1 ноября, 19:00 мск

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