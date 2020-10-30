Главные новости дня. ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» З, «Боруссия» пожалуется на «Зенит» в УЕФА

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«Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери. На арбитра напал бывший вице-президент клуба

КДК отменил красную карточку Еременко

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Eurosport: Крыховяк мог уйти в «Зенит» из-за конфликта с Николичем

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«Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

Лига Европы. ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо»

У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона