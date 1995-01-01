Ольссон: «Кранодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

Да ничего быки не могут. Полный бардак на поле и дурголы в свои ворота. Дисциплину игровую никто не соблюдает, отсюда хаос и тупая толкотня. А физрук этого не видит.
Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).
«75 минут мы играли неплохо, соперник не мог увеличить своe преимущество. Но второй гол нас сломил. После него мы не смогли сопротивляться достойно.
«Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне. Подобные игры делают нас лучше и заставляют совершенствоваться», – сказал швед после матча.
- «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
- «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
- Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.