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    Ольссон: «Кранодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

    Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

    «75 минут мы играли неплохо, соперник не мог увеличить своe преимущество. Но второй гол нас сломил. После него мы не смогли сопротивляться достойно.

    «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне. Подобные игры делают нас лучше и заставляют совершенствоваться», – сказал швед после матча.

    • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
    • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8858

      paracetamol 17 минут назад

      Да ничего быки не могут. Полный бардак на поле и дурголы в свои ворота. Дисциплину игровую никто не соблюдает, отсюда хаос и тупая толкотня. А физрук этого не видит.

      0
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      Рейтинг: +4333

      NewLife 1 час назад

      Вы играли не на уровне Челси, а намного хуже Челси. Передай это своему Хашигу.

      2
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      Рейтинг: +379

      rammax fcsm 1 час назад

      не надо пи здеть.... слили, утрись, готовься к следующей игре... но херню пи здеть не надо.. уровень, б ля... но, где этот гон в интервью, кроме заголовка?

      1
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      Рейтинг: +354

      Бенедиктус > rammax fcsm 32 минуты назад

      «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне.

      0
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      Рейтинг: +379

      rammax fcsm > Бенедиктус 22 минуты назад

      «Кранодар» показал, что может играть на уровне «Челси»
      «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне....
      Согласен, вяканье после эпического поимения похоже на заголовок....

      0
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      Рейтинг: +10027

      DeStar 1 час назад

      ну бред же, это тупо не логично, 4-0 это не уровень.

      1
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      Рейтинг: +389

      Алекс636363 1 час назад

      пошутил, что ли. 0-4 - и все дела. на уровне...

      1
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      Рейтинг: +1589

      CSKA57 1 час назад

      Шутник, однако!

      2
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      Рейтинг: +42753

      portero 1 час назад

      судя по счёту ..... рано играть в ЛЧ....

      2
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      Рейтинг: +354

      Бенедиктус 1 час назад

      А если бы Краснодар показал что не умеет играть на уровне с Челси, то счет был бы 0:20?

      3
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      Рейтинг: +240

      dva064 1 час назад

      На уровне это хотя бы ничья,,,,,а здесь 4 мяча дома,,,и вообще что заметил что Челси что Бавария особо и не включались,

      3
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      Рейтинг: +18788

      Боцман59rus 1 час назад

      Тест на алкоголь ему организуйте, на пару с Хашигом,
      Показали так показали, мы заценили

      6
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