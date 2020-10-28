Украинский футболист Кравченко разбил в ДТП четыре машины. Содержание алкоголя в крови в девять раз превысило норму

Футболист клуба первой украинской лиги «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко попал в ДТП в Харькове. Он разбил четыре автомобиля.
«Спортсмен в нетрезвом состоянии на перекрестке Льва Ландау и ул. Танкопия расхерачил три машины и свою в хлам.
Дима надул в алкотестер 1.85 промилле, что превышает в девять раз норму», – сообщил телеграм-канал «ТРУХА Харьков».
- 25-летний Кравченко – воспитанник «Ворсклы».
- Игрок поучаствовал в шести матчах первой лиги текущего сезона, забил гол.
- «Металлист 1925» идет в таблице четвертым.
Источник: телеграм-канал «ТРУХА Харьков»