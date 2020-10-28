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  • Украинский футболист Кравченко разбил в ДТП четыре машины. Содержание алкоголя в крови в девять раз превысило норму

Украинский футболист Кравченко разбил в ДТП четыре машины. Содержание алкоголя в крови в девять раз превысило норму

28 октября 2020, 17:56
11

Футболист клуба первой украинской лиги «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко попал в ДТП в Харькове. Он разбил четыре автомобиля.

«Спортсмен в нетрезвом состоянии на перекрестке Льва Ландау и ул. Танкопия расхерачил три машины и свою в хлам.

Дима надул в алкотестер 1.85 промилле, что превышает в девять раз норму», – сообщил телеграм-канал «ТРУХА Харьков».

  • 25-летний Кравченко – воспитанник «Ворсклы».
  • Игрок поучаствовал в шести матчах первой лиги текущего сезона, забил гол.
  • «Металлист 1925» идет в таблице четвертым.

Источник: телеграм-канал «ТРУХА Харьков»
Украина. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Томик
1603901378
Я уж думал у нас машины бьёт. Тьфу ты.
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Боцман59rus
1603901550
Да пох)))))
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Skull_Boy
1603901708
Да и срать на хохла
Ответить
PAREVG.
1603901765
А зачем нам, на Руси, эта информация???
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swot1205
1603902211
во е_б л ан
Ответить
Hektor 84
1603902675
Рассмешило расхерачил три машины и свою в хлам)))) на украине есть свой кокоша или Смолов)))
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egor tikhonov
1603904972
РАСХЕРАЧИЛ и В ХЛАМ(((
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Lester84
1603906415
Футболисты богатые. Купит себе новую машину
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