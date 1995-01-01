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    Украинский футболист Кравченко разбил в ДТП четыре машины. Содержание алкоголя в крови в девять раз превысило норму

    Футболист клуба первой украинской лиги «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко попал в ДТП в Харькове. Он разбил четыре автомобиля.

    «Спортсмен в нетрезвом состоянии на перекрестке Льва Ландау и ул. Танкопия расхерачил три машины и свою в хлам.

    Дима надул в алкотестер 1.85 промилле, что превышает в девять раз норму», – сообщил телеграм-канал «ТРУХА Харьков».

    • 25-летний Кравченко – воспитанник «Ворсклы».
    • Игрок поучаствовал в шести матчах первой лиги текущего сезона, забил гол.
    • «Металлист 1925» идет в таблице четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «ТРУХА Харьков»

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