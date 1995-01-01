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    Роналду пропустит матч с «Барселоной» из-за коронавируса

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса.

    По информации Football Italia, результаты очередного теста Роналду на коронавирус дали положительный результат.

    • COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.
    • В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.
    • Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5360

      серега кашин 1 час назад

      да пора бы уже и лечиться начать а не просто сидеть дома и тренироваться

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