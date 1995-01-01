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    Глава судейского комитета РФС: «Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что слова Леонида Федуна, который заявлял о снятии команды с чемпионата после матча первого тура с «Сочи» (2:2), не повлияли на отношение судей к «Спартаку».

    – После заявления Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата его команду стали судить лояльнее?

    – Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака». Перекосы бывают и в ту и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном — в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут. Кто все время ищет заговоры, пусть лучше посмотрит статистику, – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12686

      derrik2000 2 часа назад

      "Перекосы бывают и в ту и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее."

      Ничего не понял: то ли "косячить" судьи стали более изобретательно, то ли судейский уровень ни с того ни с сего повысился...D

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      Рейтинг: +171

      Ollegator 2 часа назад

      Хачатурянц молодец)) Жалоб говорит стало меньше)) По мне так больше гораздо, т.к. люди поняли, что так можно было..

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      Рейтинг: +13755

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну, а кто же сознается, что заявления Федуна не повлияли на решения
      судей, а тогда зачем тут же ночью президент РФС звонил Федуну, может
      быть хотел сказать ему спокойной ночи, дорогой товарищ?

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