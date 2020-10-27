Глава судейского комитета РФС: «Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что слова Леонида Федуна, который заявлял о снятии команды с чемпионата после матча первого тура с «Сочи» (2:2), не повлияли на отношение судей к «Спартаку».

– После заявления Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата его команду стали судить лояльнее?

– Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака». Перекосы бывают и в ту и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном — в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут. Кто все время ищет заговоры, пусть лучше посмотрит статистику, – сказал Хачатурянц.