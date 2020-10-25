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  • Федун: «Если Нурмагомедов вернется, предлагаю провести бой на стадионе «Спартака». Он получит поддержку 50 тысяч верных болельщиков»

Федун: «Если Нурмагомедов вернется, предлагаю провести бой на стадионе «Спартака». Он получит поддержку 50 тысяч верных болельщиков»

25 октября 2020, 16:14
23

Владелец «Спартака» Леонид Федун готов принять следующий бой Хабиба Нурмагомедова на «Открытие Арене». Накануне спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру.

Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытии Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» – сказал Федун агентству «Р-Спорт».

  • В последнем бою Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.
  • «Спартак» смотрел бой в Краснодаре.
  • Команда лидирует в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
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В натуре кипяток
1603637409
Самый важный бой для чемпиона - это бой самым собой..! Хабиб и на этот раз одержал победу..! Вот это и есть истинный чемпион в своём деле...
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O-Z
1603638191
Да он чемпион. Всё это понятно потеря отца, и тд... Но многие посчитают что он испугался поражений в дальнейшем.. И будут его вызывать будущие чемпионы, на что будет отмазка о завершении карьеры потеря отца... Но жизнь продалжается он должен драться кто если не он на пике карьеры.
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Владислав Vlad
1603638321
А за какой клуб играет этот Нурмагометов?
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portero
1603640908
однако бизнес на уме... так корону надо победить, а то бизнес-политика круто эту карту разыгрывает,.....
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Олег1204
1603641344
Добрые русские люди болеют за кого угодно, но ток не за хабибку
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BRO_football
1603642818
Хабиб заработал бабла столько, что ему на всю жизнь хватит, да ещё и внукам останется. Так что нет смысла ему дальше проводить бои. А если и будет, то явно не на стадионе Спартака, а у себя на родине - в Дагестане.
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petrucho-spb
1603643875
Да уж, почитаешь тут , волосы дыбом!!??
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Dr.Metal
1603648886
За всех не говорил бы
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Рубинище
1603648920
На футбол 50к нельзя, а на Хабиба можно.. или вирус, что, Хабиба боится?
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Из Твери Леха
1603661738
Хабиб орел, а не раб.
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