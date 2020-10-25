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    Федун: «Если Нурмагомедов вернется, предлагаю провести бой на стадионе «Спартака». Он получит поддержку 50 тысяч верных болельщиков»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун готов принять следующий бой Хабиба Нурмагомедова на «Открытие Арене». Накануне спортсмен объявил о завершении карьеры.

    «Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру.

    Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытии Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» – сказал Федун агентству «Р-Спорт».

    • В последнем бою Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.
    • «Спартак» смотрел бой в Краснодаре.
    • Команда лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5461

      Владислав Vlad 17 минут назад

      А за какой клуб играет этот Нурмагометов?

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      Рейтинг: +772

      O-Z 19 минут назад

      Да он чемпион. Всё это понятно потеря отца, и тд... Но многие посчитают что он испугался поражений в дальнейшем.. И будут его вызывать будущие чемпионы, на что будет отмазка о завершении карьеры потеря отца... Но жизнь продалжается он должен драться кто если не он на пике карьеры.

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      Рейтинг: +22

      В натуре кипяток 32 минуты назад

      Самый важный бой для чемпиона - это бой самым собой..! Хабиб и на этот раз одержал победу..! Вот это и есть истинный чемпион в своём деле...

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      Рейтинг: +799

      Олег1204 51 минуту назад

      Зато его соперник раз в 10 больше

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      Рейтинг: +238

      Алексей новый 1 час назад

      Сосун!

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      Рейтинг: +2271

      Genz 1 час назад

      Хабиб и не уходил. Он ушёл от кабалы Д. Уайта и будет ждать сумасшедшее денежное предложение от какого-нибудь миллиардера для боя , возможно с ирландцем.

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