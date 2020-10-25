Федун: «Если Нурмагомедов вернется, предлагаю провести бой на стадионе «Спартака». Он получит поддержку 50 тысяч верных болельщиков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун готов принять следующий бой Хабиба Нурмагомедова на «Открытие Арене». Накануне спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру.

Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытии Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» – сказал Федун агентству «Р-Спорт».