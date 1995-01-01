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    ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Локомотив» – с «Ротором»

    Сегодня, 24 октября, стартует 12-й тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоятся четыре матча: «Динамо» дома встретится с «Сочи», «Зенит» примет «Рубин», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» – с «Ротором».

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Динамо (Москва) – Сочи

    24 октября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)

    24 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Спартак (Москва)

    24 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград)

    24 октября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Тамбов

    25 октября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

    25 октября, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Уфа

    25 октября, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

    26 октября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +786

      Граф2019 59 минут назад

      быки-поросята! сексуально...

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