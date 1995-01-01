⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Локомотив» – с «Ротором»

Сегодня, 24 октября, стартует 12-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся четыре матча: «Динамо» дома встретится с «Сочи», «Зенит» примет «Рубин», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» – с «Ротором».

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Сочи

24 октября, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)

24 октября, 16:30 мск

Краснодар – Спартак (Москва)

24 октября, 19:00 мск

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Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград)

24 октября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Тамбов

25 октября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

25 октября, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Уфа

25 октября, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

26 октября, 19:00 мск

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