⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Локомотив» – с «Ротором»

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Сегодня, 24 октября, стартует 12-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся четыре матча: «Динамо» дома встретится с «Сочи», «Зенит» примет «Рубин», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» – с «Ротором».
Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур
24 октября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)
24 октября, 16:30 мск
24 октября, 19:00 мск
Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград)
24 октября, 19:00 мск
25 октября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки
25 октября, 16:30 мск
25 октября, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)
26 октября, 19:00 мск