Главные новости дня. «Зенит» дома уступил «Брюгге»; в «Краснодаре» – сомнительные тесты на коронавирус

Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом».

Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ».

Канчельскис – в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции.

РПЛ: «Краснодар» сообщил нам об условно-положительных результатах тестов на коронавирус».

ЦСКА обратился в РФС для оценки эпизода, в котором Карпову сломали нос.

Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом».

Директор «Енисея»: «Обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча? В спорте реально все».

Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ».

«Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА.

Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ».