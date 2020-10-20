Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Главные новости дня. «Зенит» дома уступил «Брюгге»; в «Краснодаре» – сомнительные тесты на коронавирус

    Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом».

    Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ».

    Канчельскис – в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции.

    РПЛ: «Краснодар» сообщил нам об условно-положительных результатах тестов на коронавирус».

    ЦСКА обратился в РФС для оценки эпизода, в котором Карпову сломали нос.

    Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом».

    Директор «Енисея»: «Обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча? В спорте реально все».

    Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ».

    «Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА.

    Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2020 22:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79931
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru